Fenerbahçe Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024 maçı yarın TRT Spor Yıldız'dan izlenebilecek

01 Ekim 2024 14:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:38

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon belli oluyor. Tarihte ilk kez şampiyonluk maçı iki Türk takım arasında oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu.

Sporseverlerin heyecanla beklediği FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluk maçı yarın oynanacak.

İlk defa Türk derbisi ile şampiyonun belirleneceği maça az bir süre kaldı. İzlemek isteyenler ise nerede oynanacak araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ​ - FENERBAHÇE​ BASKEBTOL SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024 şampiyonu 2 Ekim günü belli olacak. Tarihte ilk defa iki Türk takımın karşılaşacağı final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

En son şampiyon olan takım 2023 yılında Fenerbahçe olmuştu. Siyah beyazlı ekip ise ilk defa Süper Kupa karşılaşmasına çıkacak. London Lions takımının çekilmesinden dolayı Beşiktaş kupada yer almaya hak kazandı.

BJK - FB BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sporseverlerin heyecanla beklediği FIBA Kadınlar basketbol final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Takip etmek isteyenler TRT Spor Yıldız kanalından izleyebilecek.

NEREDE OYNANACAK?

FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş 13. finalde karşılaşıyor. Heyecanla beklenen organizasyon yarın 19.00'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İzlemek isteyenler ise TRT Spor Yıldız ekranlarında izleyebilecek.

EN SON HANGİ TAKIM FIBA KADINLAR BASKEBTOL ŞAMPİYONU OLDU?

Bu sene şampiyonluk için Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin yarışacağı organizasyonda son yılların şampiyon takımları ve skorları şöyle:

Yıl Şampiyon Rakip Skor 2009 Spartak Moskova Region Galatasaray 92-59 2010 Spartak Moskova Region Athinaikos 70-61 2011 Perfumerias Avenida Elitzur Ramla 95-72 2013 UMMC Ekaterinburg Dinamo Moskova 72-63 2015 ZVVZ USK Prag UMMC Ekaterinburg 93-91 2016 UMMC Ekaterinburg ESBVA-LM 66-63 2017 Dinamo Kursk Yakın Doğu Üniversitesi 84-73 2018 UMMC Ekaterinburg Galatasaray 79-40 2019 UMMC Ekaterinburg Nadezhda Orenburg 87-67 2021 Valencia Basket UMMC Ekaterinburg 75-68 2022 Tango Bourges Sopron Basket 65-44 2023 Fenerbahçe Alagöz Holding LDLC ASVEL Feminin 109-52

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ NEREDE?

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul​'un Zeytinburnu ilçesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış büyük ses getirdi. Açılış günü oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı.