Fenerbahçe Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024 maçı yarın TRT Spor Yıldız'dan izlenebilecek
FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon belli oluyor. Tarihte ilk kez şampiyonluk maçı iki Türk takım arasında oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu.
Sporseverlerin heyecanla beklediği FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluk maçı yarın oynanacak.
İlk defa Türk derbisi ile şampiyonun belirleneceği maça az bir süre kaldı. İzlemek isteyenler ise nerede oynanacak araştırmaya başladı.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BASKEBTOL SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024 şampiyonu 2 Ekim günü belli olacak. Tarihte ilk defa iki Türk takımın karşılaşacağı final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.
En son şampiyon olan takım 2023 yılında Fenerbahçe olmuştu. Siyah beyazlı ekip ise ilk defa Süper Kupa karşılaşmasına çıkacak. London Lions takımının çekilmesinden dolayı Beşiktaş kupada yer almaya hak kazandı.
BJK - FB BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Sporseverlerin heyecanla beklediği FIBA Kadınlar basketbol final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Takip etmek isteyenler TRT Spor Yıldız kanalından izleyebilecek.
NEREDE OYNANACAK?
FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş 13. finalde karşılaşıyor. Heyecanla beklenen organizasyon yarın 19.00'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İzlemek isteyenler ise TRT Spor Yıldız ekranlarında izleyebilecek.
EN SON HANGİ TAKIM FIBA KADINLAR BASKEBTOL ŞAMPİYONU OLDU?
Bu sene şampiyonluk için Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin yarışacağı organizasyonda son yılların şampiyon takımları ve skorları şöyle:
|Yıl
|Şampiyon
|Rakip
|Skor
|2009
|Spartak Moskova Region
|Galatasaray
|92-59
|2010
|Spartak Moskova Region
|Athinaikos
|70-61
|2011
|Perfumerias Avenida
|Elitzur Ramla
|95-72
|2013
|UMMC Ekaterinburg
|Dinamo Moskova
|72-63
|2015
|ZVVZ USK Prag
|UMMC Ekaterinburg
|93-91
|2016
|UMMC Ekaterinburg
|ESBVA-LM
|66-63
|2017
|Dinamo Kursk
|Yakın Doğu Üniversitesi
|84-73
|2018
|UMMC Ekaterinburg
|Galatasaray
|79-40
|2019
|UMMC Ekaterinburg
|Nadezhda Orenburg
|87-67
|2021
|Valencia Basket
|UMMC Ekaterinburg
|75-68
|2022
|Tango Bourges
|Sopron Basket
|65-44
|2023
|Fenerbahçe Alagöz Holding
|LDLC ASVEL Feminin
|109-52
BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ NEREDE?
Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış büyük ses getirdi. Açılış günü oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı.
Vay be bu nasıl bir haber çok heyecan verici iki Türk takımı finalde birbirimize karşı oynayacak fena olur