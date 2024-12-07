Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? 19.00'da başlıyor

07 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:18

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ederken dev derbi 19.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen müsabakanın muhtemel ilk 11'leri netleşirken maçın oynanacağı stadyum da yeniden gündeme geldi.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya az bir süre kala nerede oynanacak merak edilmişti.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen oldu.

Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabaka Tüpraş Stadı'nda bugün 19.00'da başlayacak.

BU AKŞAM SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇ VAR?

Günün programı şöyle:

Konyaspor - Antalyaspor | 13:30 | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Göztepe - Adana Demirspor | 16:00 | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Beşiktaş - Fenerbahçe | 19:00 | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

7 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler Bein Sports 1 kanalından takip edebilecek.