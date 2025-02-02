Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Gol düellosunda kritik puan
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen karşılaşmada Sarı lacivertli ekip kritik 3 puanı almayı bildi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetti.
FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Bu skorla Fenerbahçe puanını 51’e yükseltti.
Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.
FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ
Mücadelenin 7 ve 13. Dakikalarında Ali Sowe, takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Olawoyin ikinci sarıyla oyun dışı kaldı.
Topun başına geçen Dzeko 45+8’de durumu 2-1’e getirdi.
Rizespor’da Ghezzal, dakika 79’da gördüğü kartın ardından takımını 9 kişi bıraktı.
Dzeko, 1 dakika sonra takımına beraberliği getirdi.
Karşılaşmanın 89. dakikasında En-Nesyri, skoru belirleyen golü attı.