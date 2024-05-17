Fenerbahçe derbi için taraftarlarına Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan servis hizmeti sağlayacak

17 May 2024 17:07 - Güncelleme : 17 May 2024 17:37

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası kapsamında Fenerbahçe - Galatasaray 19 Mayıs Pazar Günü RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından ulaşımın nasıl sağlanacağı ve Fenerbahçe'nin servislerinin nereden kalkacağı araştırılıyor.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre maç günü (19.05.2024) saat 13.30'da toplanma noktası olarak belirlenen Recep Peker Caddesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünden servis kaldırılacak.

Sarı-lacivertli takımın açıkladığı bilgilere göre deplasman tribününe münferit giriş yapılmayacak.

Ayrıca takım maraton tribünü passolig gişesinin kapalı olacağını belirterek Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak gişelerinin hizmet vereceğini de belirtti.