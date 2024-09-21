Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu

21 Eylül 2024 16:40 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:47

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe bu akşam ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşıyor. Uzun zamandır şampiyonluk kazanamayan FB en son ne zaman şampiyon oldu gündeme geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaçak yayın ve IPTV’den seyredenler için kritik uyarı! Emniyet takibe alacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kaçak yayın ve IPTV’den seyredenler için kritik uyarı! Emniyet takibe alacak

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğu son düzlükte Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluk heyecanı yaşayamıyor.

Taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk için bu sezon da çalışmalar sürüyor. Bu akşam ise GS - FB derbisi oynanacak.

FB EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Ligde Fenerbahçe en son 2013-14 sezonunda şampiyon oldu. 10 senedir kupa kaldıramayan sarı lacivertliler Süper Lig'de 19 kez şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk aldığı yıllar ise şöyle:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

GEÇEN SEZON KİM ŞAMPİYON OLDU 2024?

2024 yılında Trendyol Süper Lig şampiyonluğun 102 puanla Galatasaray elde etti. Puanlamada ikinci sırada ise Fenerbahçe yer aldı. GS, 24 şampiyonluk ile 4 yıldız ile yoluna devam ediyor. 25. kez şampiyon olması halinde 5. yıldızı alacak.