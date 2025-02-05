Fenerbahçe Erzurum FK maçı kaç kaç bitti? ZTK’da gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip Erzurumspor FK karşısında gol oldu yağdı.
Fenerbahçe, ZTK B Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK ile mücadele etti.
Müsabakayı kazanan takım Sarı lacivertliler oldu.
FENERBAHÇE ERZURUM FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Kadıköy'de oynanan mücadele, Fenerbahçe’nin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
B Grubu'nda 2'de 2 yapan Sarı - lacivertliler bu skorla puanını 6'ya yükseltti.
Jose Mourinho ve öğrencileri 26 Şubat'ta Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele verecek.
FENERBAHÇE ERZURUM FK MAÇ ÖZETİ
Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca’nın ceza yayından yaptığı vuruşla 33. Dakikada takımını öne geçirdi.
Dakikada 50’de takımına penaltı kazandıran Cenk Tosun topun başına geçerek farkı 2’ye çıkardı.
Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından 78. Dakikada farkı 3’e çıkardı.
En Nesyri, kaleciyi geçip topu filelere gönderdi ve dakika 81’de fark 4'e çıktı.
Dakika 89'da En Nesyri yeniden sahneye çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.