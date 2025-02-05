Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? Maça saatler kaldı
Fenerbahçe Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası maçını veren kanal belli oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan müsabaka, Fenerbahçe'nin gruptaki ikinci maçı olacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti ve 3 puanla üç takım arasında yer alıyor. Erzurumspor FK ise Göztepe'ye 1-0 yenilerek puan alamamıştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, yoğun maç programı nedeniyle rotasyon yaparak bazı oyuncularını dinlendirecek.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Bu maç, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'nin karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı televizyonlarından veya A Spor'un dijital platformlarından izleyebilir.
Bu karşılaşmanın yayını, kupanın heyecanını futbolseverlere taşıyacak. Fenerbahçe Erzurumspor maçının önemli anları, kritik pozisyonlar ve yorumlar, A Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Erzurumspor FK maçı, saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçın canlı yayını A Spor ekranlarında olacak.
Aşağıda yer alan A Spor güncel frekans bilgileri ile Fenerbahçe Erzurumspor maçını canlı izleyebilirsiniz:
- FREKANS: 12053 Mhz
- SYMBOL RATE: 27500
- POLARİZASYON: H ( Yatay )
- FEC: 5/6
FENERBAHÇE ZTK MAÇI HANGİ KANALDA, ATV Mİ A SPOR MU?
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bu maç, ATV kanalında yayınlanmayacak.
A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanan maçların yayın haklarına sahip olduğundan, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı bu kanaldan izlenebilir. İşte A Spor 5 Şubat yayın akışı:
15:00 Spor Bülteni
15:30 S.BODRUM FK-O.ANTALYASPOR
17:30 Spor Bülteni
18:00 Ç.RİZESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ
20:00 Türkiye'nin Kupası
20:30 FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK
22:30 Kupada Bugün
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ZTK MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, A Spor kanalında yayınlanacak.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Maç, saat 20.30'da başlayacak.