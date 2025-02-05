Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? Maça saatler kaldı

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 19:33 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:33

Fenerbahçe Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası maçını veren kanal belli oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan müsabaka, Fenerbahçe'nin gruptaki ikinci maçı olacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti ve 3 puanla üç takım arasında yer alıyor. Erzurumspor FK ise Göztepe'ye 1-0 yenilerek puan alamamıştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, yoğun maç programı nedeniyle rotasyon yaparak bazı oyuncularını dinlendirecek.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Bu maç, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'nin karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı televizyonlarından veya A Spor'un dijital platformlarından izleyebilir. Bu karşılaşmanın yayını, kupanın heyecanını futbolseverlere taşıyacak. Fenerbahçe Erzurumspor maçının önemli anları, kritik pozisyonlar ve yorumlar, A Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak. FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK? Fenerbahçe Erzurumspor FK maçı, saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçın canlı yayını A Spor ekranlarında olacak. Aşağıda yer alan A Spor güncel frekans bilgileri ile Fenerbahçe Erzurumspor maçını canlı izleyebilirsiniz: FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6 FENERBAHÇE ZTK MAÇI HANGİ KANALDA, ATV Mİ A SPOR MU? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bu maç, ATV kanalında yayınlanmayacak. A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanan maçların yayın haklarına sahip olduğundan, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı bu kanaldan izlenebilir. İşte A Spor 5 Şubat yayın akışı: 15:00 Spor Bülteni 15:30 S.BODRUM FK-O.ANTALYASPOR 17:30 Spor Bülteni 18:00 Ç.RİZESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ 20:00 Türkiye'nin Kupası 20:30 FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK 22:30 Kupada Bugün FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ZTK MAÇI HANGİ KANALDA? Maç, A Spor kanalında yayınlanacak. FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Maç, saat 20.30'da başlayacak. İlgili Haberler Fenerbahçe Erzurumspor spikeri açıklandı