Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3 futbolcu yok

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 3. hafta maçları kapsamında bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) Fenerbahçe evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler gruplardan çıkmak için karşılaşmadan kesin bir galibiyet almak istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik olan futbolcular bulunuyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11, cezalılar ve sakatlar merak ediliyor.

Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 17:30

Fenerbahçe - Erzurumspor muhtemel 11, maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün saat 20.30'da Fenerbahçe - Erzurumspor maçı oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takım da 3 puanda yer alıyor. Birer galibiyet ve beraberlik alan Fenerbahçe ile Erzurumspor ligde 6. ve 5. sırada yer alıyorlar. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada iki takım da galibiyet alarak tur geçme yolunda büyük bir adım atmayı planlıyor. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise gündem oldu.

Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3 futbolcu yok

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi Fenerbahçe'de karşılaşmada 3 futbolcu kadroda yer almayacak. Bahis soruşturması süreci devam eden Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown karşılaşmada forma giyemeyecek. Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'da ise bahis soruşturması kapsamında ceza alan Furkan Özhan karşılaşamada oynamayacak.

Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3 futbolcu yok

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Erzurumspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun rotasyon yapması bekleniyor. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalesini Ederson'un yerine Tarık Çetin'in koruyacağı, Skriniar ve Oosterwolde stoper ikilisinin yerine ise Yiğit Efe ve Çağlar ikilisinin görev alacağı tahmin ediliyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cherif'in de karşılaşmada ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe - Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3 futbolcu yok

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Oğuz Aydın, Yiğit Efe, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Nene Dorgeles, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Erzurumspor: Erkan, Cengizhan, Gerxhaliu, Ömer, Ali, Adem, Baiye, Sylla, Murat, Cem, Mert, Eren

Fenerbahçe Erzurumspor maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3 futbolcu yok

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Erzurumspor tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldiler. Bu mücadelelerin tamamında sarı-lacivertliler sahadan galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe, Erzurumspor ile oynadığı maçlarda toplam 19 kere fileleri havalandırdı. Erzurumspor ise sarı-lacivertlilerin 19 golüne karşılık olarak 5 gol attı.

#Fenerbahçe Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası Muhtemel 11 Kadro
#Aktüel
