Fenerbahçe Erzurumspor puan durumları! ZTK B grubu maçında karşılaşacaklar
Ziraat Türkiye Kupası B grubunda yer alan Fenerbahçe ve Erzurumspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan müsabaka öncesinde taraftarlar ZTK FB Erzurumspor puan durumunu araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde 5 Şubat akşamı FB ile Erzurumspor mücadele edecek.
FENERBAHÇE ERZURUMSPOR PUAN DURUMU
ZTK'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde puan durumları gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip B grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Güncel puan durumuna göre 3 puan alan FB bu akşam maçı kazanmak istiyor.
Erzurumspor ise ligde 0 puanla devam ediyor. İki takım Süper Lig'de 4 kez karşılaşmıştı ve FB 3 tanesinden galip ayrılmıştı. 1 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlanmıştı.
ZTK B GRUBU PUAN DURUMLARI 2025
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yer alan tabloya göre Gaziantep FK 3, Fenerbahçe 3, Göztepe 3, Erzurumspor 0, Kasımpaşa ve İstanbulspor 0 puanla devam ediyor.
Bu hafta oynanacak olan müsabakalarda takımlar puan almayı hedefliyor. Bu akşam oynanacak olan FB - Erzurumspor müsabakasında muhtemel kadro şöyle:
Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Levent, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, Cenk
Erzurum FK: Ataberk, Orhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Guram, Azubuike, Sefa, Tasev, Teklic, Sylla, Mamba