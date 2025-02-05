Fenerbahçe Erzurumspor puan durumları! ZTK B grubu maçında karşılaşacaklar

05 Şubat 2025 17:29 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:12

Ziraat Türkiye Kupası B grubunda yer alan Fenerbahçe ve Erzurumspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan müsabaka öncesinde taraftarlar ZTK FB Erzurumspor puan durumunu araştırmaya başladı.

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Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı

Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde 5 Şubat akşamı FB ile Erzurumspor mücadele edecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR PUAN DURUMU

ZTK'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde puan durumları gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip B grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Güncel puan durumuna göre 3 puan alan FB bu akşam maçı kazanmak istiyor.

Erzurumspor ise ligde 0 puanla devam ediyor. İki takım Süper Lig'de 4 kez karşılaşmıştı ve FB 3 tanesinden galip ayrılmıştı. 1 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlanmıştı.

ZTK B GRUBU PUAN DURUMLARI 2025

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yer alan tabloya göre Gaziantep FK 3, Fenerbahçe 3, Göztepe 3, Erzurumspor 0, Kasımpaşa ve İstanbulspor 0 puanla devam ediyor.

Bu hafta oynanacak olan müsabakalarda takımlar puan almayı hedefliyor. Bu akşam oynanacak olan FB - Erzurumspor müsabakasında muhtemel kadro şöyle:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Levent, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, Cenk

Erzurum FK: Ataberk, Orhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Guram, Azubuike, Sefa, Tasev, Teklic, Sylla, Mamba