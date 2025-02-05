Fenerbahçe Erzurumspor spikeri açıklandı

05 Şubat 2025 18:57 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 18:58

Fenerbahçe Erzurumspor maçını anlatacak spiker belli oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti ve grupta 3 puanla yer alıyor. Erzurumspor FK ise ilk maçında Göztepe'ye 1-0 yenilerek puan alamadı. Teknik Direktör Jose Mourinho, yoğun maç programı nedeniyle rotasyon yaparak bazı oyuncularını dinlendirecek. Maçın spikeri ve yayın detayları da netleşti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Bu karşılaşma, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçı, 5 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin kupadaki ikinci maçı olacak.

Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Erzurumspor ise ilk maçında Göztepe'ye yenildi ve henüz puanla tanışamadı. Bu maç, her iki takım için de gruptaki puan durumunu etkileyecek önemli bir karşılaşma.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını A Spor kanalından canlı olarak izleyebilecek olan futbolseverler, maçı Ender Bilgin'in anlatımıyla dinleyecek. Ender Bilgin, maçın spikeri olarak görev yapacak.

Bu maç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ligde az şans bulan oyuncularına şans tanıyacağı bir mücadele olacak.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE ZTK MAÇININ SPİKERİ KİM?

Fenerbahçe Erzurumspor ZTK maçının spikeri Ender Bilgin olacak.