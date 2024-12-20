Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. 2 gol 1 kırmızı kartın çıktığı maçta heyecan doruklara çıktı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası maçın ikinci yarısını tribünden takip etti.
FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Emre Kargın yönetti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe bu hafta yara aldı.
FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
Ahmed Kutucu'nun golüyle 26. dakikada Eyüpspor 1-0 önde.
En-Nesyri'nin 45+4'teki golüyle sarı lacivertliler skorda dengeyi sağladı.
Golün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan'a kırmızı kart çıktı.
Eyüpspor'da Caner Erkin'in 68. Dakikada Osayi'ye müdahalesinde Fenerbahçe penaltı bekledi.
VAR dinlemesi yapan hakem oyunu devam ettirdi.