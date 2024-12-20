Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı

Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Aralık 2024 22:33 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 22:42
Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. 2 gol 1 kırmızı kartın çıktığı maçta heyecan doruklara çıktı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası maçın ikinci yarısını tribünden takip etti.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı - 1. Resim

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Emre Kargın yönetti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe  bu hafta yara aldı.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı - 2. Resim

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Ahmed Kutucu'nun golüyle 26. dakikada Eyüpspor 1-0 önde.

En-Nesyri'nin 45+4'teki golüyle sarı lacivertliler skorda dengeyi sağladı.

Golün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan'a kırmızı kart çıktı.

Eyüpspor'da Caner Erkin'in 68. Dakikada Osayi'ye müdahalesinde Fenerbahçe penaltı bekledi.

VAR dinlemesi yapan hakem oyunu devam ettirdi.

Sıkça Sorulan Sorular
36 puan ile ligde 2. sırada.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...