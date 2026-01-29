Fenerbahçe FCSB'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe ilk 24, 16 ihtimali

Fenerbahçe FCSB'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur soruları karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ilk 24 ve 8 ihtimalleri araştırılamya başlandı. Arena Nationala'da oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertliler galibiyet alarak puan tablosundaki sırasını yükseltmek istiyor. Peki Fenerbahçe FCSB'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

FENERBAHÇE FCSB'İ YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde FCSB maçı öncesinde 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe karşılaşmada galibiyet veya beraberlik alması durumunda ilk 16'ya yükselecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'ni bu senaryoda ilk 16'da bitirmesi için rakiplerinin performansları kritik rol oynayacak. Fenerbahçe mağlubiyet durumunda ise Avrupa Ligi'ni kesin olarak ilk 24'te tamamlayacak. Sarı-lacivertliler topladıkları 11 puan ile birlikte Avrupa Ligi'ni ilk 24'te tamamlamayı garantiledi.

FENERBAHÇE İLK 16'YA GİRMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Fenerbahçe'nin ilk 16'ya girmesi ve bir sonraki turda avantaj elde etmesi için FCSB maçından galibiyet veya beraberlik alması gerekiyor. Galibiyet veya beraberlik senaryolarında sarı-lacivertlilerin ilk 16 durumu rakiplerinin alacağı sonuçlara göre netlik kazanacak.

FENERBAHÇE İLK 24'Ü GARANTİLEDİ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 7 haftasında topladığı 11 puanla birlikte ilk 24'ü garantiledi. Sarı-lacivertliler kesin olarak UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 24'te tamamlayacak ve play-off turuna yükselmeye hak kazanacak.

FENERBAHÇE İLK 8 İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin ilk 8 ihtimali ise sadece galibiyet senaryosunda bulunuyor. Fenerbahçe'nin galibiyet aldığı senaryoda ilk 8'de yer alması için rakiplerinin aldığı puanlar kritik rol oynayacak.