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 | TGRT Haber

Fenerbahçe Feyenoord 2. maç ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Fenerbahçe Feyenoord 2. maç tarihi ve yayın bilgileri açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. De Kuip Stadı’nda oynanacak mücadele, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetiminde saat 22.00’de başlayacak. Fenerbahçe Feyenoord ikinci maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı detayları da belli oldu.

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Fenerbahçe Feyenoord 2. maç ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 23:08

, 3. eleme turu ilk maçında bu akşam ’a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde turu geçerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD 2. MAÇ RÖVANŞ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada taraftarlarının desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. Geçen sezon Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, Portekiz’de gerçekleştirdiği hazırlık kampında gösterdiği performansla bu maça hazırlandı.

Fenerbahçe Feyenoord 2. maç ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Rövanş mücadelesi, Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak olması nedeniyle sarı-lacivertliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Deplasmanda oynanacak ilk maçta alınacak skor, rövanş öncesinde turun kaderini belirlemede kritik bir rol oynayacak. Fenerbahçe, taraftarlarının desteğiyle bu maçta turu geçmek için tüm gücünü ortaya koyacak.

Fenerbahçe Feyenoord 2. maç ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

FENERBAHÇE FEYENOORD 2. MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş maçı, EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak. EXXEN kullanıcıları, bu önemli karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek. İlk maçın heyecanı De Kuip Stadı’nda yaşanırken, rövanş maçında İstanbul’daki atmosferin taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olması bekleniyor.

Fenerbahçe Feyenoord 2. maç ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

FENERBAHÇE FEYENOORD’A ELENİRSE NE OLACAK?

Eğer Fenerbahçe, Feyenoord’a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenirse, UEFA’nın turnuva formatı gereği doğrudan UEFA grup aşamasına katılma hakkı kazanacak. Fenerbahçe, bu durumda Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edemeyecek ancak Avrupa Ligi’nde grup aşamasından itibaren mücadele ederek Avrupa serüvenini sürdürecek. Avrupa Ligi grup aşaması, 2025-2026 sezonu için 24-25 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacak.

Avrupa Ligi’nde grup aşamasına katılacak olan Fenerbahçe, kura çekimiyle belirlenecek rakiplerle karşılaşacak ve gruplardan çıkarak turnuvada ilerlemeyi hedefleyecek.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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#Fenerbahçe Haberleri
#3. Eleme Turu
#Aktüel
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