Fenerbahçe Feyenoord ilk maç nerede, kimin stadında? Fenerbahçe avantaj arayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak. Eşleşmede eski Fenerbahçeli Robin van Persie’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda ekibiyle mücadele edecek.

FENERBAHÇE FEYENOARD İLK MAÇ NEREDE?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki ilk maç, Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan 51 bin kişilik De Kuip Stadı’nda oynanacak. Feyenoord’un ev sahipliği yapacağı bu müsabaka, kırmızı-beyazlı ekibin taraftar desteğiyle zorlu bir atmosferde oynanacak.

De Kuip, Feyenoord’un Avrupa’daki üç kupa zaferine ev sahipliği yapmış tarihi bir stat olarak biliniyor. Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE FEYENOARD İLK MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki 3. eleme turu ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos’ta oynanacak. Rövanş müsabakası ise 12 Ağustos’ta Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçta alacakları sonuca göre rövanşta avantaj sağlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE FEYENOARD ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Feyenoord, tarihlerinde biri hazırlık maçı olmak üzere toplam 5 kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord, sahasında 1-0, İstanbul’da ise 2-0’lık galibiyetlerle Fenerbahçe’yi elemişti.

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan iki ekip, Fenerbahçe’nin her iki maçı da 1-0 kazanmasıyla sonuçlanan karşılaşmalarda mücadele etti. Son olarak 21 Temmuz 2018’de Ülker Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçı 3-3’lük beraberlikle sona erdi.