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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu! Kimler eksik ve sakat? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu için bekleyiş devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında FB, bugün Feyenoord'un evine konuk oluyor. FB maçında kimler eksik ve sakat merak edildi.

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Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu! Kimler eksik ve sakat? Muhtemel ilk 11 kadrosu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:03

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 3. ön elem turu ilk maçına saatler kaldı. Taraftarlar maç kadrosunu beklemeye devam ediyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Feyenoord müsabakası oynanacak. Heyecanla beklenen maçın ilk 11 kadrosu henüz duyurulmazken John Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu! Kimler eksik ve sakat? Muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE FEYENOORD MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın ilk 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel kadro ise şöyle:

Feyenoord:Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymański, Jhon Duran

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu! Kimler eksik ve sakat? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği listede yer alan isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun"

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#John Duran
#Archie Brown
#Aktüel
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