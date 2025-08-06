Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu! Kimler eksik ve sakat? Muhtemel ilk 11 kadrosu

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turu ilk maçına saatler kaldı. Taraftarlar Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosunu beklemeye devam ediyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe Feyenoord müsabakası oynanacak. Heyecanla beklenen maçın ilk 11 kadrosu henüz duyurulmazken John Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın ilk 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel kadro ise şöyle:

Feyenoord:Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymański, Jhon Duran

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği listede yer alan isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun"