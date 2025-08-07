Fenerbahçe Feyenoord maç sonucu kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştı. Mücadele, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Feyenoord, maçın 19. dakikasında Quinten Timber'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ayrıca gol Mert Müldür’e (KK) yazıldı.
İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda baskısını artırdı.
Sarı lacivertliler, 86. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle skoru eşitledi.
Ancak, Feyenoord 90+1'de Hadj-Moussa'nın golüyle maçı 2-1 kazandı.
İki takımın ilk 11’leri ise şöyleydi:
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodžić, Bos, Timber, Hwang, Hadj-Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın; En-Nesyri