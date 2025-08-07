Fenerbahçe Feyenoord maç sonucu kaç kaç?

Fenerbahçe rövanş maçını kazanırsa ne olacak?

Fenerbahçe rövanş maçını kazanırsa, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek ve gruplara kalmak için bir maç daha oynayacak. Aksi takdirde, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.