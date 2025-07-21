Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? Nerede oynanacağı belli oldu

Feyenoord - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve yayıncısı merakla beklenirken Fenerbahçe, resmi internet sitesinde maçların oynanacağı tarihleri paylaştı. Şampiyonlar Ligi, dünyanın her yerinden takip edilmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde serüven devam ederken Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu. Ligde ilk maçlar 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanırken rövanş maçlar 12 - 13 Ağustos tarihlerinden birinde oynanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri henüz belli olmazken 1. ön eleme turu maçları TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanmıştı. Buna göre Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakalarının TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK 2025?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin ilk maçı 5-6 Ağustos tarihlerinden birinde oynanacak. Yapılan açıklamaya göre ilk maç deplasmanda oynanırken rövanş maçı Kadıköy'de oynanacak. 12-13 Ağustos tarihlerinden birinde rövanş maçının biletleri hakkında henüz bir bilgilendirme bulunmazken maça kısa süre kala bilet fiyatlarının duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün İsviçre'de gerçekleşen kura çekimi sonucunda sarı lacivertli ekibin rakibi netleşti. FB, Feyenoord ile ağustos ayında mücadele ederken karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri henüz netleşmedi. Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçları TRT ekranlarında yayınlanırken Feyenoord müsabakanın da TRT ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Sarı lacivertli ekip rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edecek.