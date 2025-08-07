Fenerbahçe Feyenoord rövanşı var mı ne zaman?

Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord ile Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Feyenoord'un bulduğu son dakika golü ile Fenerbahçe aleyhine sonuçlanırken turu geçmek için gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi.

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞI VARMINEZAMAN?

Fenerbahçe, turu geçmek için 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçında galip gelmek zorunda.

Bu maç, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi, Benfica - Nice karşılaşmasının galibi olacak.

Bu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda önemli bir engel olarak görülüyor.