Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse nereye gider? Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Feyenoord’a konuk olacak. Deplasmanda avantajlı bir skor alarak İstanbul’daki rövanşa hazırlanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE ELENİRSE NEREYE GİDER?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Feyenoord’a elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. UEFA’nın turnuva formatına göre, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda elenen takımlar doğrudan Avrupa Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanıyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Avrupa’daki serüveninin sona ermeyecek ancak Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşarak bir alt turnuvada mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, bu senaryoda 24-25 Eylül 2025’te başlayacak Avrupa Ligi grup aşamasında kura çekimiyle belirlenecek rakiplerle karşılaşacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD’A ELENİRSE NE OLUR, NEREYE DÜŞER?

Fenerbahçe Feyenoord’a elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına geçiş yapacak. UEFA’nın kurallarına göre, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda elenen takımlar otomatik olarak Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkına sahip oluyor. Bu durumda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansını kaybedecek ancak Avrupa Ligi’nde grup aşamasından itibaren yoluna devam ederek Avrupa’daki varlığını sürdürecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD’A ELENİRSE DOĞRUDAN GRUPLARA MI KALIR?

Fenerbahçe Feyenoord’a elenirse doğrudan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılacak. UEFA’nın turnuva yapısına göre, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda elenen takımlar, ek bir eleme turu oynamadan Avrupa Ligi gruplarına dahil oluyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD’A ELENİRSE RAKİBİ KİM OLUR, KİMİNLE EŞLEŞİR?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri henüz belli değil, çünkü kura çekimi yapılmadı.

Avrupa Ligi grup aşamasında yer alacak takımlar, doğrudan katılan ekipler, Şampiyonlar Ligi’nden elenen takımlar ve Avrupa Ligi elemelerinden gelen takımlardan oluşacak. Bu nedenle, Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasında Fransa, Almanya, Belçika, İtalya veya İspanya gibi liglerden formda ekipler yer alabilir.