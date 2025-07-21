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 | TGRT Haber

Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler

Fenerbahçe Feyenoord’u yenerse rakibi kim olabileceği belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. İlk maç De Kuip’te, rövanş ise Kadıköy’de oynanacak. Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, eski takımı Feyenoord’a “Görüşürüz” mesajı gönderirken, Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de sahaya çıkacak. Maçların tarihleri ve olası play-off rakipleri de belli oldu.

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Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:51

, 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi ile karşılaşacak. Kura çekimi, UEFA’nın genel merkezinde yapıldı. İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu…

FENERBAHÇE FEYENOORD'U YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe, Feyenoord’u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Bu turda sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri, – Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge ile Salzburg – Brann eşleşmesinin galibi arasındaki maçın kazananı olacak.

Şu an için Fenerbahçe’nin Feyenoord’u elemesi durumun muhtemel rakiplerini şu şekilde sırayalabiliriz:

  • Benfica
  • Nice
  • Club Brugge
  • Salzburg
  • Brann
Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler

Play-off turunu geçmesi halinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazanacak, aksi takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarından yoluna devam edecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD'U ELERSE RAKİBİ KİMLER OLABİLİR?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u geçmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler Benfica, Nice, Club Brugge, Salzburg veya Brann takımları olacak. Benfica – Nice eşleşmesinin galibi ile Club Brugge – (Salzburg – Brann galibi) eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler

Bu takımlardan Benfica ve Club Brugge, geçmişte Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmiş ekipler olarak dikkat çekiyor. Salzburg ve Nice ise dinamik kadrolarıyla zorlu rakipler arasında yer alıyor, Brann ise sürpriz yapma potansiyeline sahip bir ekip olarak göze çarpıyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki 3. eleme turu maçlarının ilki 5-6 Ağustos’ta De Kuip’te oynanacak. Rövanş maçı ise 12-13 Ağustos’ta Kadıköy’de yapılacak.

Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler

maçları ise 19-20 Ağustos’ta ilk ayak, 26-27 Ağustos’ta ikinci ayak karşılaşmalarıyla yapılacak. Fenerbahçe, Feyenoord’u elemesi halinde bu tarihlerde play-off turunda mücadele edecek, aksi takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler

FENERBAHÇE KAÇ ELEME OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için öncelikle 3. eleme turunda Feyenoord ile mücadele edecek. Bu turu geçmesi durumunda play-off turunda bir eşleşme daha oynayacak. Toplamda iki eleme turu oynayacak olan sarı lacivertliler, her iki turu da geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Eğer Feyenoord’a elenirse, UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılım sağlayacak.

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