Fenerbahçe Feyenoord’u geçerse kiminle oynayacak? İşte muhtemel rakipler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Kura çekimi, UEFA’nın genel merkezinde yapıldı. İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu…

FENERBAHÇE FEYENOORD'U YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe, Feyenoord’u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Bu turda sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri, Benfica – Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge ile Salzburg – Brann eşleşmesinin galibi arasındaki maçın kazananı olacak.

Şu an için Fenerbahçe’nin Feyenoord’u elemesi durumun muhtemel rakiplerini şu şekilde sırayalabiliriz:

Benfica

Nice

Club Brugge

Salzburg

Brann

Play-off turunu geçmesi halinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazanacak, aksi takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarından yoluna devam edecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD'U ELERSE RAKİBİ KİMLER OLABİLİR?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u geçmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler Benfica, Nice, Club Brugge, Salzburg veya Brann takımları olacak. Benfica – Nice eşleşmesinin galibi ile Club Brugge – (Salzburg – Brann galibi) eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

Bu takımlardan Benfica ve Club Brugge, geçmişte Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmiş ekipler olarak dikkat çekiyor. Salzburg ve Nice ise dinamik kadrolarıyla zorlu rakipler arasında yer alıyor, Brann ise sürpriz yapma potansiyeline sahip bir ekip olarak göze çarpıyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki 3. eleme turu maçlarının ilki 5-6 Ağustos’ta De Kuip’te oynanacak. Rövanş maçı ise 12-13 Ağustos’ta Kadıköy’de yapılacak.

Play-off turu maçları ise 19-20 Ağustos’ta ilk ayak, 26-27 Ağustos’ta ikinci ayak karşılaşmalarıyla yapılacak. Fenerbahçe, Feyenoord’u elemesi halinde bu tarihlerde play-off turunda mücadele edecek, aksi takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

FENERBAHÇE KAÇ ELEME OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için öncelikle 3. eleme turunda Feyenoord ile mücadele edecek. Bu turu geçmesi durumunda play-off turunda bir eşleşme daha oynayacak. Toplamda iki eleme turu oynayacak olan sarı lacivertliler, her iki turu da geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Eğer Feyenoord’a elenirse, UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılım sağlayacak.