Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

08 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:38

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci ön eleme turu maçları bugün başladı. Eleme maçlarının başlamasının ardından taraftarlar tarafından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ne zaman olduğu merak edildi.

Bu sezon yeni formatta düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası​'nın 10 Ekim tarihine kadar sürecek olan ikinci eleme turu maçları bugün başladı.

Maçların başlamasının ardından Fenerbahçe​, Galatasaray​ ve Beşiktaş​'ın karşılaşmalarının tarihi gündeme geldi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre yeni format kapsamında UEFA kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar bu sezon doğrudan grup müsabakalarına katılacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi​'nde mücadele ettiği için bu sezon grup aşamasında turnuvaya dahil olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçları ise 7 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

TFF tarafından açıklanan Ziraat Türkiye Kupası'nın takvimi ise şöyle:

Eleme Maçları

Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024 Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024 Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024 Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024 Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup Maçları

maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025 maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025 maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek Final

1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı Final

22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final

14 Mayıs 2025