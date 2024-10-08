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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:38
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş&#039;ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci ön eleme turu maçları bugün başladı. Eleme maçlarının başlamasının ardından taraftarlar tarafından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ne zaman olduğu merak edildi.

Bu sezon yeni formatta düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası​'nın 10 Ekim tarihine kadar sürecek olan ikinci eleme turu maçları bugün başladı.

Maçların başlamasının ardından Fenerbahçe​, Galatasaray​ ve Beşiktaş​'ın karşılaşmalarının tarihi gündeme geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre yeni format kapsamında UEFA kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar bu sezon doğrudan grup müsabakalarına katılacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi​'nde mücadele ettiği için bu sezon grup aşamasında turnuvaya dahil olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçları ise 7 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu - 2. Resim

TFF tarafından açıklanan Ziraat Türkiye Kupası'nın takvimi ise şöyle:

Eleme Maçları

  1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
  2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
  3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
  4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
  5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup Maçları

  1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
  2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
  3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek Final

  • 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı Final

  • 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final

  • 14 Mayıs 2025

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Kaynak: TGRT HABER
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Ayşe 8 Ekim 2024 17:45

Türkiye Kupası heyecanı başlasada hepimizin kafasında aynı soru var ya maçlarınızı ne zaman izleyeceğiz?

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