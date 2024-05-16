Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler'in derbi karnesi

16 May 2024 13:40 - Güncelleme : 16 May 2024 13:57

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray ile ligin ikincisi Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan derbide şampiyonluk düğümü çözülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ise karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler olarak açıklandı.

Taraftarlar hakemin Fenerbahçe ve Galatasaray karnesini merak ediyor.

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Deneyimli hakem bu sezon 20 Süper Lig ve 1'er tane UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri, dostluk maçı ile Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplamda 25 maç yönetti.

Bu maçlarda 100 sarı, 2 sarıdan kırmızı, 3 kırmızı kart ve 4 penaltı verdi.

Arda Kardeşler 2023-2024 sezonunda toplamda 5 Galatasaray maçı yönetti.

Bu maçların 3 tanesini Galatasaray, 1 tanesini rakipleri kazanırken bir tanesinde ise sarı kırmızılılar berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar bu karşılaşmada toplam 8, rakipleri ise 15 sarı kart gördü.

Arda Kardeşler bu sezon 5 Fenerbahçe maçı yönetti.

Sarı lacivertli ekip bu karşılaşmalarda 13 sarı ve 1 sarıdan kırmızı kart görürken rakipleri ise 14 sarı kart gördü.

Arda Kardeşler 24 Aralık 2023 tarihinde yapılan ve berabere sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini de yönetmişti.

Derbide Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4 sarı kart gördü.