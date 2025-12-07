Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray kadın futbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde liderlik mücadelesi

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası dev derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray Gain karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta sorularının cevapları merak ediliyor. Karşılaşmaya saatler kaldı.

07.12.2025
07.12.2025
Kadınlar Süper Ligi'nde bugün liderlik mücadelesi gerçekleştirilecek. Ligde 1. sırada yer alan Gain, 2. sırada bulunan arsaVev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray kadın futbol maçı açıklanan bilgilere göre sarı-lacivertlilerin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe arsaVev ligin ilk 10 haftasında oynadığı bütün karşılaşmalardan galibiyet ile ayrıldı. 30 puanda yer alan Fenerbahçe arsaVev ligde avarej nedeniyle 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler derbide Galatasaray Gain karşısında galibiyet alırsa liderlik koltuğuna oturacak.

Galatasaray Gain ise ligde oynadığı 10 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. Averaj farkı ile 1. sırada yer alan Galatasaray Gain, derbide Fenerbahçe ArsaVev karşısında galibiyet alırsa 3 puan fark atmış olacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hatice Aydın yönetecek.

