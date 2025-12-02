Fenerbahçe Galatasaray maç özeti, istatistikleri! Derbi beraberlik ile sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Galatasaray 404. kez karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlik ile sonuçlanan derbi mücadelesinin ardından Galatasaray 33 puanla liderliğini korurken, Fenerbahçe ise 32 puana yükseldi.

Karşılaşmayı izleyemeyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti, istatistikleri merak ediliyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk düdüğün çalmasının ardından iki takım da yüksek eforla karşılkaşmaya başladı. İkili mücadeleler derbinin ilk dakikalarında ön planda oldu.

22. dakikada ilk pozisyonu ise Galatasaray yakaladı. İlkay Gündoğan'ın ortasına Osimhen kafayı vurdu ama hedefi bulamadı. Daha sonrasında Gabriel Sara ceza sahasının dışından kaleyi yokladı ama top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

27. dakikada ise Galatasaray Leroy Sane2nin rakiplerini çalımlayarak çektiği şutta golü buldu. Savunmaya çarpan top Ederson'u teste bıraktı ve Galatasaray derbide 1-0 öne geçti.

44. dakikada ise En-*Nesyri'nin savunmadan seken topu, Uğucan'ın yanından ağlara gitti. Ancak VAR golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti.

İkinci yarıda ise daha dengeli ve kontrollü bir karşılaşma gerçekleşti. Fenerbahç 90+6'da Jhon Duran ile beraberliği getiren golü buldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe - Galatasaray