Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray maç özeti, istatistikleri! Derbi beraberlik ile sonuçlandı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti, istatistikleri araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray maç özeti, istatistikleri! Derbi beraberlik ile sonuçlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 09:23

'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında ile 404. kez karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlik ile sonuçlanan mücadelesinin ardından Galatasaray 33 puanla liderliğini korurken, Fenerbahçe ise 32 puana yükseldi.

Karşılaşmayı izleyemeyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray , istatistikleri merak ediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç özeti, istatistikleri! Derbi beraberlik ile sonuçlandı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk düdüğün çalmasının ardından iki takım da yüksek eforla karşılkaşmaya başladı. İkili mücadeleler derbinin ilk dakikalarında ön planda oldu.

22. dakikada ilk pozisyonu ise Galatasaray yakaladı. İlkay Gündoğan'ın ortasına Osimhen kafayı vurdu ama hedefi bulamadı. Daha sonrasında Gabriel Sara ceza sahasının dışından kaleyi yokladı ama top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Fenerbahçe Galatasaray maç özeti, istatistikleri! Derbi beraberlik ile sonuçlandı

27. dakikada ise Galatasaray Leroy Sane2nin rakiplerini çalımlayarak çektiği şutta golü buldu. Savunmaya çarpan top Ederson'u teste bıraktı ve Galatasaray derbide 1-0 öne geçti.

44. dakikada ise En-*Nesyri'nin savunmadan seken topu, Uğucan'ın yanından ağlara gitti. Ancak VAR golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti.

İkinci yarıda ise daha dengeli ve kontrollü bir karşılaşma gerçekleşti. Fenerbahç 90+6'da Jhon Duran ile beraberliği getiren golü buldu.

Fenerbahçe Galatasaray maç özeti, istatistikleri! Derbi beraberlik ile sonuçlandı

FENERBAHÇE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe - Galatasaray

  • Toplam Şut: 14-7
  • İsabetli Şut: 2-2
  • Topla Oynama: %54-%46
  • Faul: 12-22
  • Sarı Kart: 3-4
  • Ofsayt: 1-2
  • Korner: 7-3
ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Maç Özeti
#Skoru Turning Point
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.