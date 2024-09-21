Fenerbahçe - Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek

21 Eylül 2024 11:02 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:17

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbiye saatler kala FB- GS maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor gündeme geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bilet almak isteyenler şoke oldu! Saniyeler içinde tükendi

Türkiye Futbol Federasyonu 6. hafta programını yayınladı. Ezeli rakiplerin mücadele edeceği Fenerbahçe​ - Galatasaray​ maçını takip etmek isteyenler nereden izleneceğini araştırmaya başladı.

Karşılaşmanın kadrosu henüz belli olmazken muhtemel ilk 11'i de gündeme geldi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

21 Eylül günü oynanacak olan derbiye kısa süre kala. 20.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Atilla Karaoğlan karşılaşmanın hakemi olurken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

TFF, dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıkladı.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından dev derbiyi izleyebilecek.

Karşılaşmanın kadrosu henüz netleşmedi Muhtemel ilk 11'ler ise şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig​'de heyecan sürüyor. 6. haftanın programına göre 21 Eylül günü Galatasaray'ın Fenerbahçe ile maçı var.

Mücadele 20.00'da başlayacak. Takımlarda Bright Osayi-Samuel'in ve Hakim Ziyech'in sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymemesi Hakim Ziyech'in de oynanaması bekleniyor.