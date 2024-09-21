Fenerbahçe - Galatasaray maçı Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Eylül 2024 18:26 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:35

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisine kısa süre kala maç nerede oynanacak, hangi stadyumda merak konusu oldu.

TFF 6. hafta maç programını duyurdu. Takvime göre 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çeşitli alanlarda karşılaşma izlenirken derbi nerede oynanıyor araştırıldı. FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK? Süper Lig'de oynanacak olan FB - GS derbisi Fenerbahçe'nin stadyumunda oynanıyor. Sarı lacivertli ekibin taraftarları Kadıköy'e akın etmeye devam ediyor. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan oldu. DERBİ NEREDE OYNANIYOR? Bu akşam oynanacak olan müsabaka Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Milyonlarca taraftar Kadıköy'de maç öncesi heyecanını yaşadı. Sarı lacivertli taraftarlar maç öncesi kapı açılış saatini bekliyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle: Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen İlgili Haberler Dev derbi için Aziz Yıldırım iddiası! Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz Derbi öncesi Galatasaray taraftarından olay pankart! Mert Hakan'a gönderme yapıldı