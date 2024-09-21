Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'ın istatistikleri

Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'ın istatistikleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:30
Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi Onur Özütoprak&#039;ın istatistikleri

Bu akşam oynanacak olan FB - GS derbisine kısa süre kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala VAR hakemi de belli oldu. Onur Özütoprak kimdir, istatistikleri nedir merak edilmişti.

21 Eylül günü Trendyol Süper Lig​'de FB- GS maçı oynanacak. 20.00'da başlayacak olan müsabakaya kısa süre kala TFF tarafından VAR hakemi de duyuruldu.

FENERBAHÇE​ - GALATSARAY VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Müsabakanın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

ONUR ÖZÜTOPRAK İSTATİSTİKLERİ

Toplamda Türkiye Kupası'nda 23 maç yönetirken 90 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkarttı.

Süper Lig'de yönettiği 2 müsabakada 11 sarı kart verdi.  2.Lig Beyaz'da yönettiği karşılaşmaların sayısı 16 olurken toplamda 78 sarı kart ve 2 kırmızı kart verdi.

ONUR ÖZÜTOPRAK YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARI

Özütoprak'ın yönettiği Fenerbahçe maçı 2015-16 sezonunda olurken karşılaşma 6-1'lik FB galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşmada 2 sarı kart verildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: TGRT Haber
trendyol süper ligFenerbahçe

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...