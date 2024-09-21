Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'ın istatistikleri
Bu akşam oynanacak olan FB - GS derbisine kısa süre kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala VAR hakemi de belli oldu. Onur Özütoprak kimdir, istatistikleri nedir merak edilmişti.
21 Eylül günü Trendyol Süper Lig'de FB- GS maçı oynanacak. 20.00'da başlayacak olan müsabakaya kısa süre kala TFF tarafından VAR hakemi de duyuruldu.
FENERBAHÇE - GALATSARAY VAR HAKEMİ KİM OLDU?
Müsabakanın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
ONUR ÖZÜTOPRAK İSTATİSTİKLERİ
Toplamda Türkiye Kupası'nda 23 maç yönetirken 90 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkarttı.
Süper Lig'de yönettiği 2 müsabakada 11 sarı kart verdi. 2.Lig Beyaz'da yönettiği karşılaşmaların sayısı 16 olurken toplamda 78 sarı kart ve 2 kırmızı kart verdi.
ONUR ÖZÜTOPRAK YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARI
Özütoprak'ın yönettiği Fenerbahçe maçı 2015-16 sezonunda olurken karşılaşma 6-1'lik FB galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşmada 2 sarı kart verildi.