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Fenerbahçe galibiyetinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 36.900 oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:52
Fenerbahçe galibiyetinin ardından Türkiye&#039;nin UEFA ülke puanı sıralaması 36.900 oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızın ilk maçları tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Çeyka ile olan fark giderek kapanmaya başladı.

Avrupa Ligi​ maçlarının başlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellenmeye başladı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmalarını oynadı.

Karşılaşmaların ardından Türkiye​'nin UEFA Ülke puanı sıralamasının kaç olduğu taraftarlar tarafından merak edildi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 36.900 oldu - 1. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bu hafta oynanan Fenerbahçe-Union SG ve Galatasaray-PAOK karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 36 bin 900 puan ile onuncu sıradaki yerini korudu.

Rakibimiz Çekya​ ise 39 bin 850 puan ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

Çekya'nın Avrupa kupalarında mücadele eden güncel olarak dört takımı bulunuyor.

11. sırada 32 bin puan ile yer alan Norveç'i ise temsil eden sadece 2 takım kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasının ilk 15 takımı ise şöyle:

  1. İngiltere - 90.589
  2. İtalya - 80.231
  3. İspanya - 75.132
  4. Almanya - 72.910
  5. Fransa - 60.379
  6. Hollanda - 55.733
  7. Portekiz - 51.816
  8. Belçika - 45.000
  9. Çekya - 39.850
  10. Türkiye - 36.900
  11. Norveç - 32.000
  12. Avusturya - 31.000
  13. İsrail - 30.625
  14. İsviçre - 29.975
  15. Danimarka - 29.575

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Kaynak: TGRT HABER
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Ahmet27 Eylül 2024 10:04

Bakalım bu gidişle Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının yeri daha iyi olacak Umarım yakında ilk onlukta yerimizi alırız

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