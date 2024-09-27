Fenerbahçe galibiyetinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 36.900 oldu

27 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:52

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlarımızın ilk maçları tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Çeyka ile olan fark giderek kapanmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları açıklandı! Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu

Avrupa Ligi​ maçlarının başlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellenmeye başladı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmalarını oynadı.

Karşılaşmaların ardından Türkiye​'nin UEFA Ülke puanı sıralamasının kaç olduğu taraftarlar tarafından merak edildi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bu hafta oynanan Fenerbahçe-Union SG ve Galatasaray-PAOK karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 36 bin 900 puan ile onuncu sıradaki yerini korudu.

Rakibimiz Çekya​ ise 39 bin 850 puan ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

Çekya'nın Avrupa kupalarında mücadele eden güncel olarak dört takımı bulunuyor.

11. sırada 32 bin puan ile yer alan Norveç'i ise temsil eden sadece 2 takım kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasının ilk 15 takımı ise şöyle: