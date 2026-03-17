Fenerbahçe Gaziantep CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fenerbahçe Gaziantep canlı izle, maç yayını ile ekranlara geliyor. Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ligde zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler ile orta sıralarda yer alan kırmızı-siyahlıların mücadelesi öncesinde iki ekip arasındaki rekabet, son haftalardaki form durumları ve kadro gelişmeleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe Gaziantep canlı izle bilgileri Twitter X ve diğer platformlarda Bein Sports olarak duyuruldu. İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde istatistikler ve son maç sonuçları, ev sahibi ekibin üstünlüğünü ortaya koyarken, konuk ekip ise sürpriz arayışında sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK nerede izlenir? İşte Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı yayın bilgileri…

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 19:20

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın performansı ve rekabet geçmişi öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe Gaziantep maç yayını detayları…

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, haftanın açılış mücadelesi olarak dikkat çekiyor. İstanbul’da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, ligde üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkarken, konuk ekip ise puan hanesine katkı yapma amacıyla mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’nin son haftalarda yaşadığı puan kayıpları dikkat çekerken, Gaziantep FK’nın ligde orta sıralarda yer alıyor. İki ekip arasındaki mücadele, sezonun üçüncü randevusu olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 11 galibiyet alırken, Gaziantep temsilcisi 2 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin rakibine karşı attığı 34 gole, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.

İki takım arasında oynanan son 11 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. Bu süreçte lig ve kupa maçlarında rakibine üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, son olarak Gaziantep FK’ya karşı mağlubiyetini 13 Aralık 2021 tarihinde aldı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele, Türkiye’de Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluş üzerinden karşılaşma televizyon aracılığıyla takip edilebilecek.

Ayrıca dijital platform üzerinden maçı izlemek isteyen kullanıcılar, TOD TV aracılığıyla karşılaşmayı internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yurt dışında ise farklı platformlar üzerinden maç yayını yapılacak.

Fenerbahçe Gaziantep maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Fanatiz

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Fransa: beIN SPORTS 2

Nijerya: DStv Now

Şili: Disney+ Premium Chile

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Kerem ve Cherif yer alıyor. Teknik ekip, sahaya çıkacak kadroda dengeli bir dağılım tercih etti.

Gaziantep FK’nın muhtemel 11’inde ise Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo ve Maxim bulunuyor. İki takımın da sahaya ideal kadrolarına yakın dizilişlerle çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇINI CANLI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk aboneliği üzerinden Bein Sports kanalına erişim sağlayarak maçı takip edebiliyor. Uydu üzerinden yayın alan kullanıcılar, ilgili paketine sahip olmaları halinde karşılaşmayı izleyebiliyor.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN Connect veya TOD TV platformlarına giriş yaparak Fenerbahçe Gaziantep canlı maç yayınına ulaşabiliyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, ligde oynadığı 26 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderin gerisinde yer alıyor.

Gaziantep FK ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 33 puan topladı ve 9. sırada yer aldı. Orta sıralarda bulunan ekip, üst sıralara yaklaşmak için bu karşılaşmadan puan çıkarmak istiyor.

