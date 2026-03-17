Fenerbahçe Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 4 futbolcu yok

Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesinde Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Fenerbahçe karşılaşmadan 3 puanı alarak milli araya galibiyet ile girmek istiyor. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadıkları 26 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise gündem oldu. Fenerbahçe'de sarı kart sınırında yer alan futbolcular merak ediliyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada oynamayacak. Anderson Talisca'nın ise durumuna teknik ekip maç saatinde karar verecek. Brezilyalı futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Gaziantep FK tarafında ise Lungoyi, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare'nin sarı kart cezası bulunuyor. Rodrigues, Drağuş, Mbakata ve Ali Ablak'ın ise sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı bulunan 4 futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouizi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Karşılaşmada kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler. Fenerbahçe'de sarı kart sınırında yer alan futbolcular şöyle:

Archie Brown

Kerem Aktürkoğlu

Antony Musaba

Mert Müldür

Matteo Guendouizi