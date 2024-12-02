Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek Galatasaray’ın puan kaybettiği hafta liderlik yarışında avantaj elde etti.
Lider Galatasaray’ın, Eyüpspor'a puan kaptırdığı hafta Jose Mourinho’nun öğrencileri Kadıköy’de Gaziantep’i mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep’i 3-1 mağlup etti.
Bu skorla birlikte Fenerbahçe lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana düşürdü.
FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
Ceza sahasına giren En-Nesyri, meşin yuvarlağı Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz Aydın gelen topa gelişine vurdu ve 3. dakikada takımını öne geçirdi.
Okereke 41. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gaziantep FK skoru dengeledi.
Dakika 78’de Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Becao çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 2-1
Fred'in açtığı ortaya gelişine sert bir şut çeken Edin Dzeko, dakika 89’da farkı 2'ye çıkardı.