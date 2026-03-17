Fenerbahçe Gaziantep FK maçı neden salı günü oynanıyor? Süper Lig'de milli ara öncesi son hafta

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın ilk mücadelesi bugün oynanacak. Haftanın karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Süleyman Özay ve Esat Sancaktar'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak. VAR koltuğunda ise Erken Engin'in oturacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının neden salı günü oynandığı ise gündem oldu.
Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off müsabakaları nedeniyle hafta içi oynanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatım, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hafta içi oynanmasına karar verdi.
Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan bütün mücadeleler hafta içi gerçekleştirilecek. Göztepe - Galatasaray ve Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar ise şöyle:
17 Mart 2026 Salı
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
18 Mart 2026 Çarşamba
16.00 Alanyaspor - Kocaelispor
20.00 Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor
19 Mart 2026 Perşembe
16.00 Kayserispor - Karagümrük
20.00 Koynaspor - Gençlerbirliği
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa