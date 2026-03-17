Fenerbahçe Gaziantep FK maçı neden salı günü oynanıyor? Süper Lig'de milli ara öncesi son hafta

Süper Lig maçları neden hafta içi oynanıyor sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesinde son karşılaşmalar oynanıyor. Haftanın mücadeleleri kapsamında bugün (16 Mart 2026 Salı) Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de oynanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının neden salı günü oynandığı ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından karşılaşmanın hafta sonu neden oynanmadığı merak ediliyor.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:56

'de 27. haftanın ilk mücadelesi bugün oynanacak. Haftanın karşılaşmaları kapsamında , 'yı evinde ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Süleyman Özay ve Esat Sancaktar'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak. VAR koltuğunda ise Erken Engin'in oturacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının neden salı günü oynandığı ise gündem oldu.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NEDEN SALI GÜNÜ OYNANIYOR?

Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off müsabakaları nedeniyle hafta içi oynanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatım, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hafta içi oynanmasına karar verdi.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan bütün mücadeleler hafta içi gerçekleştirilecek. Göztepe - Galatasaray ve Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar ise şöyle:

17 Mart 2026 Salı

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

18 Mart 2026 Çarşamba

16.00 Alanyaspor - Kocaelispor

20.00 Başakşehir - Antalyaspor

20.00 Eyüpspor - Trabzonspor

19 Mart 2026 Perşembe

16.00 Kayserispor - Karagümrük

20.00 Koynaspor - Gençlerbirliği

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
