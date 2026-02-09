Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti nereden izlenir? Kante ilk maçına çıktı, Kerem 2 gol attı

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Gençlerbirliği karşısında sahaya çıktı. Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede ilk yarıda oluşan skor, maçın genel gidişatını belirledi. İşte maçın önemli anları…

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadele 3-1 sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca penaltıdan attığı golle perdeyi açarken, Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda iki gol kaydederek skora katkı sağladı. Gençlerbirliği’nin tek golü ise ikinci yarıda Koita’dan geldi.

Maçta goller ilk yarıda kısa bir zaman dilimine yayıldı. 16. dakikada penaltıdan ağları sarsan Talisca, ligdeki gol sayısını 12’ye çıkardı. 27 ve 33. dakikalarda sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, biri savunma arkasına sarkarak, diğeri ceza sahası içinden olmak üzere iki golle ilk yarının skorunu belirledi.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Talisca’nın şutunda topun Zuzek’in eline çarpmasının ardından hakem Ali Şansalan pozisyonu izleyerek beyaz noktayı işaret etti. Penaltıyı kullanan Talisca, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

İlk yarının ilerleyen bölümünde Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tuttu. 27. dakikada Asensio’nun topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu skoru 2-0 yaptı. 33. dakikada ise Mert Müldür’ün ceza sahasına taşıdığı topu Kerem tamamladı ve ilk yarı 3-0 sona erdi. İkinci yarıda Gençlerbirliği 55. dakikada Koita’nın golüyle farkı azalttı. Kalan dakikalarda iki takımın da pozisyonları olurken skor değişmedi.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ ÖZET VİDEOSU NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın özet görüntüleri Bein Sports’un resmi internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. Maça ait önemli anlar, goller ve kritik pozisyonlar burada yer alıyor. Ayrıca müsabakanın geniş özeti Bein Sports’un resmi YouTube kanalında da yayınlandı. Karşılaşmayı kaçıran futbolseverler, özet videolar aracılığıyla mücadelede yaşanan tüm gelişmelere ulaşabilmekteler.