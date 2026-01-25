Menü Kapat
Fenerbahçe Göztepe nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayın nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de maç eksiği ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe bugün Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Son haftalarda gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puan alarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Göztepe ise geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansı bu sezon da sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi ligde güncel olarak 4. sırada yer alıyor. Göztepe karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak ilk 3 sırayla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Göztepe nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı
- maçının canlı yayıncısı belli oldu. Trendyol 'de heyecan kaldığı yerden 19. hafta karşılaşmalarıyla birlikte devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Ligin ilk yarısında İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlanmıştı. İki takım için de galibiyetin büyük önem arz ettiği karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı izlenebileceği kanallar...

Fenerbahçe Göztepe nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE

Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı olarak 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecekler. Bu sezon Fenerbahçe ligde namağlup bir şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadıkları 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ligde 42 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe karşılaşmadan 3 puanı alırsa lider Galatasaray ile olan puan farkını tekrardan 1'e düşürecek. Göztepe'nin ise bu sezon 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 35 puan toplayan İzmir ekibi güncel olarak ligde 4. sırada yer alıyor. Göztepe karşılaşmadan galibiyet alırsa 3. sırada yer alan Trabzonspor ile olan farkı 3'e düşürecek.

Fenerbahçe Göztepe nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlancak. Türkiye Federasyonu TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacakken, VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

Fenerbahçe Göztepe nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.002de başlayacak. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerde Archie Bronw, Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle, Mert Hakan Yandaş ise devam eden adli süreçten dolayı forma giyemeyecek. Göztepe tarafında ise sarı kart cezalıları olan Heliton ile Bokele ve sakatlığı devam eden Antunes maçta oynamayacak.

Fenerbahçe Göztepe nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

FENERBAHÇE - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Göztepe tarihleri boyunca toplam 65 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalardan 29'unda Fenerbahçe, 11'inde ise Göztepe sahadan galibiyet ile ayrıldı. 25 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. İki takım arasında oynanan bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 102 kere, Göztepe ise 54 kere gol attı.

