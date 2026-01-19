Fenerbahçe Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 25 Ocak Pazar günü oynanacak

Fenerbahçe - Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 18 puanla 42. sırada yer alan Fenerbahçe, 19. hafta karşılaşmaları kapsamında 32 puanla 4. sırada bulunan Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma beraberlik ile sonuçlanmıştı. Tarih boyunca ise Fenerbahçe ile Göztepe 65 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 29, Göztepe ise 11 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 25 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Göztepe maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Göztepe maç biletlerinin 23 Ocak 2026 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından genel olarak Süper Lig maçlarının biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Aston Villa maçının ardından karşılaşma biletlerinin satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe - Göztepe maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için bilet fiyatları netlik kazanmadı. Fenerbahçe'nin Süper Lig kapsamında en son evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.300,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.900,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 4.400,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.750,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 7.100,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 9.900,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 11.200,00 TL

VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 30.000,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.500,00 TL