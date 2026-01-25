Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11 karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamında bugün Kadıköy'de Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. FB Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11'lerinde iki takımda da sakatlıklar ve cezalar nedeniyle üç futbolcu yer almadı. Fenerbahçe, Göztepe karşısında üç puanı alarak liderle farkını tekrardan bir puana düşrmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması öncesinde sarı kart sınırındaki oyuncular gündem oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11, puan durumları, geçmiş maçlar ve istatistikleri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 16:01

Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Namağlup olarak lige devam eden Fenerbahçe bu sezon oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ligde maç eksiğiyle 42 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasından galibiyet alarak lider Galatasaray ile olan puan farkını tekrardan 1'e düşürmeyi hedefliyor. Göztepe ise bu sezon 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 35 puanla 4. sırada bulunan İzmir ekibi karşılaşmadan puan veya puanlar alarak üst sıralarla olan farkı kapatmayı planlıyor. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakaltıkları bulunuyor. İki futbolcunun da tedavilerin henüz sona ermemesinden dolayı karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Mert Hakan Yandaş'da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Göztepe tarafında ise sarı kart cezası bulunan Heliton ve Bokele karşılaşmada forma giyemeyecekler. Antunes ise sakatlığından dolayı Göztepe'nin Fenerbahçe karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynadığı Aston Villa maçında statü gereği forma giyemeyen Guendouizi ve Musaba'nın, Göztepe maçında 11'e dönmesi bekleniyor. Ön tarafta ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun son zamanlarda oldukça formda olan Talisca'yı görevlendirmesi bekleniyor. Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouizi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Allan, Arda Okan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Janderson, Juan Santos

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

FENERBAHÇE - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Göztepe tarihleri boyunca toplam 65 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 29'unda sarı-lacivertliler, 11'inde ise Göztepe karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 25 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 102 kere fileleri havalandırırken, Göztepe ise 54 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Göztepe'nin galibiyeti bulunmazken, Fenerbahçe 2 galibiyet aldı. Son 5 maçın 3 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

FENERBAHÇE - GÖZTEPE PUAN DURUMU

Fenerbahçe güncel olarak ligde 42 puanla maç eksiği ile 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa 1. sırada yer alan Galatasaray ile puan farkını tekrardan 1'e düşürecek. Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 puanı alarak yakın takibini devam ettirmeyi hedefliyor. Göztepe ise ligde 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Göztepe karşılaşmadan galibiyet alarak 3. sırada bulunan Trabzonspor ile olan puan farkını 3'e düşürmeyi planlıyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.