Fenerbahçe Göztepe maç kadrosu muhtemel 11! FB'de 3, İzmir ekibinde 3 futbolcu karşılaşmada yok

Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Namağlup olarak lige devam eden Fenerbahçe bu sezon oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Ligde maç eksiğiyle 42 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasından galibiyet alarak lider Galatasaray ile olan puan farkını tekrardan 1'e düşürmeyi hedefliyor. Göztepe ise bu sezon 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 35 puanla 4. sırada bulunan İzmir ekibi karşılaşmadan puan veya puanlar alarak üst sıralarla olan farkı kapatmayı planlıyor. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakaltıkları bulunuyor. İki futbolcunun da tedavilerin henüz sona ermemesinden dolayı karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Mert Hakan Yandaş'da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Göztepe tarafında ise sarı kart cezası bulunan Heliton ve Bokele karşılaşmada forma giyemeyecekler. Antunes ise sakatlığından dolayı Göztepe'nin Fenerbahçe karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynadığı Aston Villa maçında statü gereği forma giyemeyen Guendouizi ve Musaba'nın, Göztepe maçında 11'e dönmesi bekleniyor. Ön tarafta ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun son zamanlarda oldukça formda olan Talisca'yı görevlendirmesi bekleniyor. Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouizi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Allan, Arda Okan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Janderson, Juan Santos

FENERBAHÇE - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Göztepe tarihleri boyunca toplam 65 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 29'unda sarı-lacivertliler, 11'inde ise Göztepe karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 25 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 102 kere fileleri havalandırırken, Göztepe ise 54 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise Göztepe'nin galibiyeti bulunmazken, Fenerbahçe 2 galibiyet aldı. Son 5 maçın 3 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE PUAN DURUMU

Fenerbahçe güncel olarak ligde 42 puanla maç eksiği ile 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa 1. sırada yer alan Galatasaray ile puan farkını tekrardan 1'e düşürecek. Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 puanı alarak yakın takibini devam ettirmeyi hedefliyor. Göztepe ise ligde 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Göztepe karşılaşmadan galibiyet alarak 3. sırada bulunan Trabzonspor ile olan puan farkını 3'e düşürmeyi planlıyor.