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Fenerbahçe Göztepe maçı hakemi belli oldu! İstatistikleri ve Fenerbahçe maçları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:06
Fenerbahçe Göztepe maçı hakemi belli oldu! İstatistikleri ve Fenerbahçe maçları

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. FB karnesi ve yönettiği maçlar da taraftarın gündeminde.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de 21. hafta karşılaşmalarının hakemleri netleşti. Atilla Karaoğlan'ın istatistikleri ve Fenerbahçe​ karnesi yeniden araştırıldı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Hakan Yemişken yapacak. 

Fenerbahçe Göztepe maçı hakemi belli oldu! İstatistikleri ve Fenerbahçe maçları - 1. Resim

ATİLLA KARAOĞLAN İSTATİSTİKLERİ 

Karaoğlan, 24/25 sezonunda Süper Lig'de 10 maça çıkarken 59 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkardı. Bu sezon yönettiği maçlar ve skorları şöyle:

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 1-0
Antalyaspor - Hatayspor: 3-2
Eyüpspor - Trabzonspor: 0-0
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-3
Kayserispor - Beşiktaş JK: 0-3
Adana Demirspor - Sivasspor: 2-4
Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1
Eyüpspor - Samsunspor: 3-0
Hatayspor - Göztepe: 1-1
İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray: 1-2

Fenerbahçe Göztepe maçı hakemi belli oldu! İstatistikleri ve Fenerbahçe maçları - 2. Resim

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI VE KARNESİ

1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen hakemin Fenerbahçe karşılaşmaları ve skorları şöyle:

Süper Lig

Fenerbahçe - Galatasaray (21.09.2024): 1-3
Fenerbahçe - Adana Demirspor (10.08.2024): 1-0
Hatayspor - Fenerbahçe (02.03.2024): 0-2
Beşiktaş JK - Fenerbahçe (09.12.2023): 1-3
Alanyaspor - Fenerbahçe (24.09.2023): 0-1
Fenerbahçe - Ankaragücü (15.04.2023): 2-1
Kayserispor - Fenerbahçe (04.03.2023): 1-2

Fenerbahçe Göztepe maçı hakemi belli oldu! İstatistikleri ve Fenerbahçe maçları - 3. Resim

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (09.10.2022): 5-4
Fenerbahçe - Galatasaray (10.04.2022): 2-0
Kayserispor - Fenerbahçe (02.04.2022): 0-4
Antalyaspor - Fenerbahçe (15.01.2022): 1-1
Gaziantep FK - Fenerbahçe (13.12.2021): 3-2
Fenerbahçe - Kasımpaşa (03.10.2021): 2-1
Göztepe - Fenerbahçe (18.10.2020): 2-3
Fenerbahçe - Kayserispor (12.06.2020): 2-1

Türkiye Kupası

Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir FK (Final, 11.06.2023): 2-0
Sivasspor - Fenerbahçe (Yarı Final İlk Maç, 03.05.2023): 0-0
Kırklarelispor - Fenerbahçe (Çeyrek Final İlk Maç, 05.02.2020): 0-3
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe (Dördüncü Tur, 30.10.2019): 1-3

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Kaynak: TGRT Haber
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