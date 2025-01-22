Fenerbahçe Göztepe maçı hakemi belli oldu! İstatistikleri ve Fenerbahçe maçları
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. FB karnesi ve yönettiği maçlar da taraftarın gündeminde.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarının hakemleri netleşti. Atilla Karaoğlan'ın istatistikleri ve Fenerbahçe karnesi yeniden araştırıldı.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Hakan Yemişken yapacak.
ATİLLA KARAOĞLAN İSTATİSTİKLERİ
Karaoğlan, 24/25 sezonunda Süper Lig'de 10 maça çıkarken 59 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkardı. Bu sezon yönettiği maçlar ve skorları şöyle:
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 1-0
Antalyaspor - Hatayspor: 3-2
Eyüpspor - Trabzonspor: 0-0
Fenerbahçe - Galatasaray: 1-3
Kayserispor - Beşiktaş JK: 0-3
Adana Demirspor - Sivasspor: 2-4
Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1
Eyüpspor - Samsunspor: 3-0
Hatayspor - Göztepe: 1-1
İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray: 1-2
ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI VE KARNESİ
1986 yılında Sakarya'da dünyaya gelen hakemin Fenerbahçe karşılaşmaları ve skorları şöyle:
Süper Lig
Fenerbahçe - Galatasaray (21.09.2024): 1-3
Fenerbahçe - Adana Demirspor (10.08.2024): 1-0
Hatayspor - Fenerbahçe (02.03.2024): 0-2
Beşiktaş JK - Fenerbahçe (09.12.2023): 1-3
Alanyaspor - Fenerbahçe (24.09.2023): 0-1
Fenerbahçe - Ankaragücü (15.04.2023): 2-1
Kayserispor - Fenerbahçe (04.03.2023): 1-2
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (09.10.2022): 5-4
Fenerbahçe - Galatasaray (10.04.2022): 2-0
Kayserispor - Fenerbahçe (02.04.2022): 0-4
Antalyaspor - Fenerbahçe (15.01.2022): 1-1
Gaziantep FK - Fenerbahçe (13.12.2021): 3-2
Fenerbahçe - Kasımpaşa (03.10.2021): 2-1
Göztepe - Fenerbahçe (18.10.2020): 2-3
Fenerbahçe - Kayserispor (12.06.2020): 2-1
Türkiye Kupası
Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir FK (Final, 11.06.2023): 2-0
Sivasspor - Fenerbahçe (Yarı Final İlk Maç, 03.05.2023): 0-0
Kırklarelispor - Fenerbahçe (Çeyrek Final İlk Maç, 05.02.2020): 0-3
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe (Dördüncü Tur, 30.10.2019): 1-3