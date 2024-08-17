Fenerbahçe Göztepe maçının hakemi Kadir Sağlam'ın karnesi

17 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:28

Fenerbahçe, Göztepe maçı için İzmir'de!

Fenerbahçe, Göztepe maçı için İzmir'de!

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Yeni sezona Adana Demirspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe bugün Trendyol Süper Lig'de Göztepe deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertliler Göztepe karşısında üç puanı arayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakemi açıklandı.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamancı üstlenirken dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Çoşkun oturacak.

HAKEM KADİR SAĞLAM FENERBAHÇE KARNESİ

Kadir Sağlam 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin toplam 2 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmalardan ikisini de Fenerbahçe kazandı.

Konyaspor ile olan ilk karşılaşmada Fenerbahçe 1 sarı kart görürken, yeşil-beyazlar 2 sarı kart aldı.

Kadir Sağlam'ın yönettiği ikinci karşılaşma ise 10 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oldu.

Maçta Fenerbahçe 5 sarı kart görürken, Pendikspor ise toplamda 8 sarı kart gördü ve iki oyuncusu sarıdan-kırmızı kart aldı.