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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için devreye girdiği iddia edildi. Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaşıp anlaşmadığı merak ediliyor.

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Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:52

Son dönemlerde adı ile sık sık anılan transferinde büyük bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi 'nin transferde devreye girdiği ve milli futbolcu ile temas kurduğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre , Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından taraftarlar Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı, Fenerbahçe'ye gelecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi?

FENERBAHÇE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ANLAŞTI MI?

Haberde yer alan bilgilere göre Ali Koç görüşmede oyuncunun net maaşı ile kulübün bonservis beklentisini sordu. Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi?

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu ilerleyen günlerde Inter ile görüşme sağlayarak bonservisinin düşürülmesini isteyecek.

Inter'ın Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis istediği, sarı-lacivertlilerin ise bu rakamı 20 milyon seviyesine çekmek istediği iddia ediliyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#ali koç
#hakan çalhanoğlu
#internet sitesi
#Fenerbahçe
#Aktüel
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