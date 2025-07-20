Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dönemlerde adı Galatasaray ile sık sık anılan Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transferde devreye girdiği ve milli futbolcu ile temas kurduğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından taraftarlar Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu ile anlaştı mı, Fenerbahçe'ye gelecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ANLAŞTI MI?

Haberde yer alan bilgilere göre Ali Koç görüşmede oyuncunun net maaşı ile kulübün bonservis beklentisini sordu. Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladığı iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu ilerleyen günlerde Inter ile görüşme sağlayarak bonservisinin düşürülmesini isteyecek.

Inter'ın Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis istediği, sarı-lacivertlilerin ise bu rakamı 20 milyon seviyesine çekmek istediği iddia ediliyor.