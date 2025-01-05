Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti? En Nesyri takımını sırtladı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Ocak 2025 21:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:33
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı Lacivertli ekibe 3 puanı En Nesyri’nin golleri getirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+5'te penaltı atışından yararlanamadı.
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Hatayspor ise 9 puanda kaldı.
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
Sarı-lacivertliler 17. dakikada En Nesyri'nin golüyle öne geçti.
Hatayspor 33. dakikada Boutobba'nın golüyle dengeyi sağladı.
Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde En-Nesyri takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
Kaynak: TGRT Haber