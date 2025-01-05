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Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti? En Nesyri takımını sırtladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Ocak 2025 21:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:33
Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti? En Nesyri takımını sırtladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı Lacivertli ekibe 3 puanı En Nesyri’nin golleri getirdi.

Fenerbahçe​, Süper Lig​'in 18. haftasında Hatayspor​ ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko​, 90+5'te penaltı​ atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti? En Nesyri takımını sırtladı - 1. Resim

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Hatayspor ise 9 puanda kaldı.

Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti? En Nesyri takımını sırtladı - 2. Resim

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Sarı-lacivertliler 17. dakikada En Nesyri'nin golüyle öne geçti.

Hatayspor 33. dakikada Boutobba'nın golüyle dengeyi sağladı.

Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde En-Nesyri takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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