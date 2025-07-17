Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? TV'den canlı yayınlanacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için yurt dışı kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Kamp sonrası İstanbul’da Lazio ile bir maç daha yapacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA 2025?

Fenerbahçe’nin yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçı olan Portimonense karşılaşması, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Diğer hazırlık maçları olan Uniao de Leiria, Al Ittihad ve Benfica karşılaşmalarının hangi kanallarda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertliler, 17 Temmuz’da Portimonense ile başlayacak olan kamp programını 26 Temmuz’daki Benfica maçı ile tamamlayacak.

Kampın ardından Fenerbahçe, İstanbul’a dönerek hazırlıklarını sürdürecek ve 30 Temmuz’da Ülker Stadı’nda Lazio ile bir hazırlık maçı oynayacak. Lazio maçının yayın bilgileri de henüz netleşmemiş olup, ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe’nin 17 Temmuz’daki Portimonense maçı, S Sport Plus platformunda canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçı olacak ve taraftarlar maçı S Sport Plus üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yurt dışı kampında 17 Temmuz’da Portimonense, 20 Temmuz’da Uniao de Leiria, 23 Temmuz’da Al Ittihad ve 26 Temmuz’da Benfica ile karşılaşacak. Kampın ardından Fenerbahçe, İstanbul’a dönerek hazırlıklarını sürdürecek ve 30 Temmuz’da Ülker Stadı’nda Lazio ile bir hazırlık maçı oynayacak.