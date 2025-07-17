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 | TGRT Haber

Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? TV'den canlı yayınlanacak

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampında Portimonense, Uniao de Leiria, Al Ittihad ve Benfica ile hazırlık maçları oynayacak. Sarı-lacivertliler, kampın ardından İstanbul’a dönerek çalışmalarına devam edecek ve 30 Temmuz’da Ülker Stadı’nda Lazio ile karşılaşacak. Fenerbahçe Portimonense maçı için yayın bilgisi açıklandı.

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Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? TV'den canlı yayınlanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 20:18

, yeni sezon hazırlıkları için yurt dışı kampında dört oynayacak. Kamp sonrası İstanbul’da ile bir maç daha yapacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA 2025?

Fenerbahçe’nin yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçı olan Portimonense karşılaşması, üzerinden canlı yayınlanacak. Diğer hazırlık maçları olan Uniao de Leiria, Al Ittihad ve Benfica karşılaşmalarının hangi kanallarda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertliler, 17 Temmuz’da Portimonense ile başlayacak olan kamp programını 26 Temmuz’daki Benfica maçı ile tamamlayacak.

Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? TV'den canlı yayınlanacak

Kampın ardından Fenerbahçe, İstanbul’a dönerek hazırlıklarını sürdürecek ve 30 Temmuz’da Ülker Stadı’nda Lazio ile bir hazırlık maçı oynayacak. Lazio maçının yayın bilgileri de henüz netleşmemiş olup, ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? TV'den canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe’nin 17 Temmuz’daki Portimonense maçı, S Sport Plus platformunda canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin yurt dışı kampındaki ilk hazırlık maçı olacak ve taraftarlar maçı S Sport Plus üzerinden izleyebilecek.

Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? TV'den canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yurt dışı kampında 17 Temmuz’da Portimonense, 20 Temmuz’da Uniao de Leiria, 23 Temmuz’da Al Ittihad ve 26 Temmuz’da Benfica ile karşılaşacak. Kampın ardından Fenerbahçe, İstanbul’a dönerek hazırlıklarını sürdürecek ve 30 Temmuz’da Ülker Stadı’nda Lazio ile bir hazırlık maçı oynayacak.

ETİKETLER
#Futbol
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