Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanıyor? FB Lazio karşılaşmasına kısa süre kaldı

Trendyol Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, yarın Lazio ile karşılaşacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maça kısa süre kalmasıyla beraber FB hazırlık maçının yayınlandığı kanal da merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe Lazio maçı için bekleyiş devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği hazırlık müsabakalarından biri de FB Lazio karşılaşması oldu. Yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 20.30'da oynanacak olan maç S Sport Plus ekranlarında canlı olarak taraftar ile buluşacak.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇ BİLET FİYATLARI

Hazırlık maçının biletleri 28 Temmuz 13.00 itibarıyla satışa çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulubü tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Match PR organizasyonuyla gerçekleştirilecek 30 Temmuz Çarşamba günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da İtalya temsilcisi S.S. Lazio ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı." Bilet fiyatları belli oldu. İşte fiyatlar!

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ 500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST TRİBÜNÜ 1.000,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT TRİBÜNÜ 2.000,00 TL

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

Sarı lacivertli ekip Portekiz kampında Jose Mourinho yönetiminde ilk 2 hazırlık müsabakasını Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense ve Uniao de Leiria ile gerçekleştirdi. 2-1 ve 2-0'lık skorlarla galip olan FB, Al-Ittihad'ı 4-0 ile yendi. Sarı lacivertli ekip en son Benfica'yı 3-2'lik skorla yenerken Feyenoord maçı öncesinde 30 Temmuz günü Lazio ile hazırlık maçı yapacak.