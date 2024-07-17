Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı 18 Temmuz saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak

17 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:44

Fenerbahçe 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın RC Strasbourg takımı ile hazırlık maçı oynadı.

Sarı-lacivertliler hazırlık maçında Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun golleri ile rakibini 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına hem transfer hem de antrenman çalışmaları olarak devam eden Fenerbahçe bu sefer ise Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere liginde yer alan Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin Hull City ile olan maçı 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Hull City hazırlık maçı TV8,5 ve Exxen üzerinden yayınlanacak.

FENERBAHÇE-HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Hull City karşılaşması İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak.