Fenerbahçe ile anılan Antony, Manchester United'a 95 milyon euroya transfer olmuştu

09 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:57

Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Antony, Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçiyor. 24 yaşındaki Antony, 95 milyon euro bonservis ücreti ile 2022'de rekor transfere imza atmıştı.

Cuma günü bitecek transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe için Manchester United takımında forma giyen Antony iddiaları konuşuluyor.

Brezilyalı genç futbolcu, sağ kanatta oynuyor. Ajax'tan 2022 yılında Manchester United'a rekor bir bonservis ücreti ile transfer olmuştu.

Fenerbahçe transfer iddialarında adı geçen futbolcuya dair bilgiler Antony kimdir, kaç yaşında merak ediliyor ve futbol kariyeri araştırılıyor.

ANTONY KİMDİR?

Tam adı Antony Matheus dos Santos olan futbolcu, 24 Şubat 20002'de Sao Paulo'da doğdu. Antony, São Paulo altyapısında yetişti ve 2018 yılında kulüp için ilk maçına çıktı.

2020'de Ajax'a transfer oldu ve iki sezon boyunca iki Eredivisie şampiyonluğu ve bir KNVB Kupası kazandı.

2022'de Antony'nin Hollanda'daki performansı, bir Eredivisie oyuncusu için ödenen en yüksek miktar olan 95 milyon € bonservis ücretiyle Manchester United'a transfer olmasını sağladı.

Antony, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Brezilya 23 yaş altı takımıyla altın madalya kazandı. Daha sonra ilk uluslararası maçına çıktı ve Ekim 2021'de Venezuela'ya karşı gol attı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmeye devam etti.

Antony, sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor ve 1,74 m boyundaki futbolcu Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyiyor.

Manchester United'da 83 kez forma giyen Antony, 11 gol atıp 5 asist yaptı. Bu maçlarda 5 bin dakikaya yakın süre sahada yer aldı.