Fenerbahçe ile anılan Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'in 2023-2024 sezonu istatistikleri

03 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:57

Fenerbahçe dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 2+1 yıllık resmi imzayı attı.

45 bin taraftarın katıldığı resmi imza töreninin ardından şimdi ise kulübün İngiliz yıldız Raheem Sterling'in peşinde olduğu iddia edildi.

Taraftarlar tarafından ünlü futbolcunun istatistikleri, yaşı ve hangi takımda olduğu merak ediliyor.

Jamaika asıllı İngiliz futbolcu Raheem Sterling 8 Aralık 1994 yılında dünyaya geldi.

Kariyerine 2011-2012 yıllarında Liverpool'da başlayan yıldız futbolcu 2015 yılında Manchester City'e transfer oldu.

Uzun süre burada oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda Chelsea'de forma giydi.

Güncel olarak sol kanat pozisyonunda oynayan Raheem Sterling kariyeri boyunca 571 maça çıktı

Bu maçlarda toplam 41 bin 649 dakika alan yıldız futbolcu 181 gol ve 113 asist yaptı.

2023-2024 sezonunda ise Chelsea ile 43 maça çıkarak 2 bin 759 dakika süre aldı.

Sezon boyunca Premier League'de 8, FA Cup'ta 1 ve EFL Cup'ta 1 olmak üzere toplam 10 gol attı.

Raheem Sterling sezon boyunca ise 8 asist yaptı.