Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Allan Saint-Maximin istatistikleri
Suudi Arabistan liginde bulunan Al Ahli takımında forma giyen Allan Saint-Maximin Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiği iddia edildi. Her konuda sarı-lacivertliler ile anlaşan futbolcunun İstanbul'a geleceği belirtildi.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu renklerine katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu almak isteyen sarı-lacivertliler Suudi Arabistan liginde yer alan Al Ahli'de forma giyen Saint-Maximin ile görüşmeleri neredeyse tamamladı.
ALLAN SAİNT-MAXİMİN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al Ahli ve Fenerbahçe oyuncunun transferi konusunda anlaştı.
Oyuncunun imza atmak için İstanbul'a geleceği belirtildi.
ALLAN SAİNT-MAXİMİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kariyerine Fransız takımı ACBB altyapısında başlayan Allan Saint-Maximin sırasıyla St-Etienne, Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle ve Al Ahli takımlarında forma giydi.
ALLAN SAİNT-MAXİMİN GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Suudi Arabistan liginde 2023-2024 sezonunda Allan Saint-Maximin 31 maç oynadı.
2 bin 426 dakika süre bulan başarılı futbolcu 4 gol 10 asist yaptı.
Sezon boyunca ise hiçbir kart görmedi.