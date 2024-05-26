Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşmasının VAR hakemi İtalyan Marco Di Bello karnesi

26 May 2024 14:03 - Güncelleme : 26 May 2024 14:23

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'İn son haftasında şampiyonluk düğümleri çözülüyor.

Ligin birincisi Galatasaray, Konyaspor ile ikincisi Fenerbahçe ise İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sarı lacivertlilerin İstanbulspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin kim olduğu ve istatistikleri merak ediliyor.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasının VAR hakemi Marco Di Belli olacak.

İtalyan hakem bu sezon Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Trabzonspor - Gaziantep karşılaşması dahil olmak üzere toplam 24 maçta VAR koltuğunda oturdu.

Bu maçlarda 113 sarı kart, 2 kırmızı kart ve 10 penaltı verildi.

Marco Di Belli'nin yönettiği maçların lig dağılımı ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2

Seria A - 14

Süper Lig - 1

Supercoppa Italiana - 1

Serie B - 5

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli ekip bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da İstanbulspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın ana hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.