Fenerbahçe İstanbulspor maçının biletleri 25 Mayıs Cumartesi saat 11.00'da satışa çıkacak

24 May 2024 11:48 - Güncelleme : 24 May 2024 11:57

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertliler rakiplerine üstün gelerek şampiyonluğu son haftaya taşıdı.

Lig'de 96 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bu sezonki son maçını İstanbulspor ile oynayacak.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre 25 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'da biletler genel satışa sunulacak.

Transfere kapalı olacak olan biletlerin fiyatı ise 700 TL'den başlıyor.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip İstanbulspor ile 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.