Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerse ve Galatasaray yenilirse şampiyon olur

26 May 2024 15:16 - Güncelleme : 26 May 2024 15:25

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Muhtemel 11'ler...

Meteoroloji'den Galatasaraylıları ilgilendiren kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında birinci Galatasaray ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Derbide sarı-lacivertli ekip rakibini 1-0 yenerek şampiyonluğu son haftaya attı.

Ligde 99. sırada yer alan Galatasaray bu akşam şampiyon olmak için Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe ise İstanbulspor'u evinde konuk edecek.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

Galatasaray'ın bu akşam Konyaspor'a yenilmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe-İstanbulspor maçında belli olacak.

Sarı-lacivertli ekip rakibini yenerse 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak berabere kalır veya yenilirse sarı-kırmızılı ekip şampiyon olacak.

Galatasaray'ın şampiyon olmak için berabere kalması yeterli oluyor.