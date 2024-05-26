Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerse ve Galatasaray yenilirse şampiyon olur
Taraftarlar tarafından Galatasaray yenilirse kim şampiyon olur sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyon olması için gerekenler de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında birinci Galatasaray ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Derbide sarı-lacivertli ekip rakibini 1-0 yenerek şampiyonluğu son haftaya attı.
Ligde 99. sırada yer alan Galatasaray bu akşam şampiyon olmak için Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe ise İstanbulspor'u evinde konuk edecek.
Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.
Galatasaray'ın bu akşam Konyaspor'a yenilmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe-İstanbulspor maçında belli olacak.
Sarı-lacivertli ekip rakibini yenerse 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Ancak berabere kalır veya yenilirse sarı-kırmızılı ekip şampiyon olacak.
Galatasaray'ın şampiyon olmak için berabere kalması yeterli oluyor.