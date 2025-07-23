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Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Al Ittihad maçı başlıyor

Fenerbahçe İttihad hazırlık maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’deki kampında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile önemli bir hazırlık maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Portimonense’yi 2-1 ve Uniao de Leiria’yı 2-0 yenerek hazırlık döneminde olumlu sonuçlar elde etti. Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın ile izlenebilecek.

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Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Al Ittihad maçı başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 21:52

, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’deki kampında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, bu maçla yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Al-Ittihad ile oynayacağı , Portekiz’in Portimao Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Maç, S Sport Plus kullanıcıları için şifresiz olarak izlenebilecek, böylece taraftarlar karşılaşmayı kolaylıkla canlı ve şifresiz takip edebilecek.

S Sport Plus, geniş cihaz uyumluluğu ile Fenerbahçe maçını televizyon, akıllı telefon veya diğer platformlar üzerinden izlenmesine imkan sağlayacak.

Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Al Ittihad maçı başlıyor

FENERBAHÇE İTTİHAD MAÇ KADROSU 11’LERİ

Fenerbahçe’nin Al-Ittihad karşısında sahaya çıkması beklenen 11’i şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Sofyan Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri. Ancak, sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Al Ittihad maçı başlıyor

FENERBAHÇE İTTİHAD NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus platformu üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maç, TSİ 22.00’de Portimao Stadı’nda oynanacak ve taraftarlar karşılaşmayı canlı yayın ile seyredebilecek.

Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Al Ittihad maçı başlıyor

FENERBAHÇE İTTİHAD MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı, S Sport Plus platformunda TSİ 22.00’de şifresiz olarak yayımlanacak. Taraftarlar, maçı televizyon, akıllı telefon veya tablet gibi cihazlar üzerinden S Sport Plus ile izleyebilecek.

Portimao Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi hazırlık kampındaki son maçlarından biri olacak.

Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Al Ittihad maçı başlıyor

S SPORT PLUS FENERBAHÇE İTTİHAD KAÇAK MAÇ

Fenerbahçe’nin Al-Ittihad ile oynayacağı hazırlık maçını saat 22.00’de S Sport Plus kullanıcıları şifresiz ce ve canlı izleyebilecek. Fenerbahçe Al İttihad maçını kaçak maç izleme platformlarından izlemek suç ve yasal değildir. Ayrıca Fenerbahçe Al İttihad kaçak maç yayınları güvenilir de değildir.

ETİKETLER
#Futbol
#hazırlık maçı
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#Fenerbahçe
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